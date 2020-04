Verbrecher im Netz

Um es klar zu sagen, jedes Verbrechensopfer ist ein Opfer zu viel. Die jüngste Kriminalstatistik belegt aber, dass es sich lohnt, gesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen. Im vergangenen Jahr kamen weniger Menschen in Mannheim durch Mord und Totschlag um, die Zahl der Wohnungseinbrüche ging zurück und auch die Gewalt- und Straßenkriminalität nahm beispielsweise ab. Dazu hat die Polizei durch Präsenz und Ermittlungsgeschick beigetragen. Das belegt die Aufklärungsquote von fast 60 Prozent.

Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt aber auch, dass die Polizei zu einem Spagat zwischen der klassischen Arbeit an den Tatorten der Region und Ermittlungen im Bereich der Computer- und Internetkriminalität gezwungen ist. Die Täter fordern die Ermittler auf einem unübersichtlichen Terrain heraus, indem sie wertvolle Daten von Unternehmen rauben oder etwa private Nutzer ausspionieren und erpressen.

Der Trend könnte sich verstärken. Befördert durch den Gebrauch in der Corona-Krise, nehmen Homeoffice, Telemedizin und Videochats an Akzeptanz und damit an Bedeutung rasant zu. Mit anderen Worten, der Kampf gegen die Täter an der Tastatur wird härter. Es ist daher zu hoffen, dass die Polizei die begehrten Fachkräfte für die Verbrecherjagd im Netz für sich gewinnen kann.

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.04.2020