Verdrängtes Problem

Es ist noch nicht lange her, da galt die Klimakrise als das drängendste Problem unserer Zeit. Politik und Gesellschaft debattierten anhaltend, Medien widmeten dem Thema einen Schwerpunkt nach dem anderen. Mit Beginn der Pandemie war das schlagartig vorbei. Seither beherrscht Corona die Schlagzeilen. Die Politik ist monothematisch wie selten unterwegs, versucht verzweifelt, die Gesundheit der Menschen und die Rettung der Wirtschaft unter einen Hut zu bekommen. Und der Kampf gegen den Klimawandel? Der muss sich hinten anstellen.

Nur: Weil wir derzeit andere Sorgen haben, legt die Erderwärmung keine Pause ein. Aus allen Teilen der Welt hagelt es Hiobsbotschaften: schwindende Gletscher, schmelzende Permafrostböden, Hitzerekorde. Auch in der Region hinterlässt der Klimawandel immer breitere Spuren. Die Wälder leiden, Extremwetter setzt den Landwirten zu, nur die Winzer freuen sich über optimale Bedingungen für den Wein.

Dabei lässt sich für die Lösung der Klimakrise einiges aus der Pandemie lernen. Das erste wäre: Nur wer auf Basis wohlbegründeten Wissens agiert, hat Erfolg. Staatschefs, die das verkennen – allen voran Jair Bolsonaro in Brasilien, aber auch US-Präsident Donald Trump – verzeichnen in ihren Ländern überproportional viele Covid-19-Tote und Erkrankte. Weder Virus noch Klimawandel lassen sich mit markigen Sprüche vertreiben.

Forschung schon viel weiter

Allerdings gilt, und das ist eine weitere Lehre: Auch in der Wissenschaft gibt es gewisse Unsicherheiten. Im Kampf gegen die Pandemie etwa stehen die Forscher noch immer am Anfang. Das Virus ist erst seit einem guten halben Jahr in der Welt, seine Ausbreitung, die Wirkung auf den menschlichen Körper und mögliche Medikamente konnten noch nicht abschließend untersucht werden. Entsprechend müssen neue Ergebnisse auch immer zu neuen Bewertungen führen.

Die Klimaforschung ist glücklicherweise schon Jahrzehnte weiter. Auch aufgrund des regen Austauschs der Wissenschaftler steht sie auf festen Füßen. In der Forschergemeinschaft herrscht Konsens, dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Auch der bisherige Anstieg der Temperatur entspricht den bisherigen Modellrechnungen. Und die sagen ganz klar: Wenn die Menschheit den Klimawandel in erträglichem Rahmen halten will, muss sie besser heute als morgen handeln und endlich die Emission von Treibhausgasen drastisch senken. Selbst wenn sie mitten in einer Pandemie steckt.

