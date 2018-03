Vereinbarkeit statt Formulare

Anzeige

Es ist nicht diskriminierend, wenn Frauen auf Formularen als „Kunde“ oder „Sparer“ angesprochen werden. So hat es der Bundesgerichtshof entschieden und hat zum Teil Unverständnis auf sich gezogen. Dabei geht es um Formulare, nicht um die Anrede im persönlich adressierten Brief eines Geldinstituts. Als Begründung diente den Richtern der Verweis auf das sogenannte generische Maskulinum, also Begriffe, die eine bestimmte Personengruppe bezeichnen, unabhängig davon, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Solche Begriffe gibt es auch in vielen anderen Sprachen.

Die Entscheidung der Richter ist nachvollziehbar. Ein gegenteiliger Beschluss hätte Folgen: Nicht nur, dass Millionen von Bankformularen neu gedruckt werden müssten. Auch viele andere Unternehmen könnten ihre Vordrucke in die Tonne werfen. Zeitungen und Zeitschriften würden sich angreifbar machen, wenn in ihren Überschriften der Platz nur für „Bürger“ reicht anstatt für „Bürgerinnen“.

Es stimmt, dass der Zeitgeist auch die Sprache verändert. In vielen Politiker-Reden herrscht eine verbale Gleichstellung der Geschlechter. Im wahren Leben noch längst nicht. Hier muss sich eine Menge verändern. Angefangen von einer gerechten Entlohnung für Frauen über bessere Aufstiegschancen bis hin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darauf kommt es an – nicht auf vermeintlich gendergerechte Bankformulare.