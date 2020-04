Verfahrene Debatte

Selbst mancher Stuttgarter hat den Überblick über die aktuell geltenden Regeln für die Diesel-Fahrverbote verloren. Erst recht gilt das für Auswärtige. Wer einen Diesel mit Euronorm 5 hat, darf derzeit wichtige Einfallsstraßen nicht benutzen. Zusätzlich sieht der neue Luftreinhalteplan des Regierungspräsidiums für diese Autogruppe Fahrverbote in der Innenstadt und drei weiteren Stadtbezirken vor. Gleichzeitig meint der Umweltminister, solche Fahrverbote hätten sich erübrigt, weil durch die Corona-Krise viel weniger Autos die Luft verschmutzen. Zumindest ist erkennbar, dass auch die Grünen im Vorfeld der Stuttgarter OB-Wahl im Herbst lieber keine weiteren Verbotszonen wollen. Immerhin müssten fast 10 000 Stuttgarter ihren Diesel verkaufen, weiteren 145 000 Autofahrer aus der Region wäre die Fahrt in die Innenstadt versperrt.

Nun hofft Grün-Schwarz, dass die Corona-Krise die Frustdebatte erspart. Denn seit die Wirtschaft stillsteht, ist der Autoverkehr um mindestens ein Drittel gesunken. Das, so das Kalkül, müsste reichen, um auch den letzten Grenzwert weitgehend zu erreichen. Doch so einfach ist das nicht. Denn an vielen Messstellen war im März die Stickoxidbelastung höher als im oft stürmischen Februar. Scheinbar ist der Einfluss der Autos auf die Stickoxidbelastung gar nicht so groß, wie vielfach angenommen wird. Umso mehr sollte die Politik jetzt den Spielraum ausschöpfen, um weitere Fahrverbote zu vermeiden. Dogmatismus würde jetzt kaum jemand verstehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020