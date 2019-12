Verfahrener Dauerstreit

Während sich die beiden Schlichter, die Lufthansa und die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo am Mittwoch zum ersten Mal an einen Tisch setzen, um Ansätze zu finden, wie der Karren aus dem Schlamassel gezogen werden kann, ist der nächste Streik schon geplant – und wird erst kurzfristig von den Arbeitsgerichten abgesagt. Geplant war dieses Mal eigentlich ein 24-stündiger Streik der Lufthansa-Catering-Tochter LSG.

Die Airline soll das Einkommen von 7000 der rund 35 500 Beschäftigten per Tarifvertrag absichern. Sie arbeiten im Europa-Geschäft, das Lufthansa gerade an die Schweizer Gategroup verkauft hat. Bevor der vollzogen wird, will Verdi Gehaltsgarantien und Altersteilzeitmodelle durchsetzen. Vor diesem Hintergrund können Lufthansa-Kunden geradezu froh sein, dass im Streit zwischen der Airline und Ufo jetzt geschlichtet werden soll.

Schwierige Schlichtung

Für Hans-Jürgen Weise und Matthias Platzeck – der eine Ex-Chef der Arbeitsagentur, der andere Ex-Ministerpräsident in Brandenburg – ist das alles andere als ein leichtes Unterfangen. Es geht um Löhne und Gehälter, um Spesen, Zulagen, um Saisonkräfte und für Außenstehende kaum nachzuvollziehende Detailfragen. Die Skepsis gerade bei Ufo ist groß, weil Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens gehen muss und damit ein möglicherweise härterer Ton Einzug halten könnte.

Kein gutes Vorzeichen für einen ziemlich verfahrenen Dauerstreit, bei dem mit Ufo zudem ein Verhandlungspartner mit am Tisch sitzt, dem Lufthansa fristlos gekündigt hat. Es wird es eine schwierige Schlichtung.

Donnerstag, 19.12.2019