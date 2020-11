Die EU hat durchgemacht. Weder der Lockdown in Brüssel noch die Reisebeschränkungen der Mitgliedstaaten konnten die Arbeit der Gemeinschaftsorgane stoppen. Das war richtig, weil nur so die EU-Regierungen von ihrem Ego-Trip wieder heruntergeholt wurden. Doch um den politischen Betrieb aufrechtzuerhalten, waren gewaltige Anstrengungen und etliche Lehrstunden nötig. Es gab keine Vorstellungen davon, wie eine digitale Abstimmung zwischen 705 europäischen Abgeordneten praktikabel ist.

Und auch wenn die jeweiligen Leitungen von Parlament, Kommission und Rat viel Fürsorgepflicht zeigten, als sie ihre Brüsseler Mitarbeiter ins Homeoffice schickten, blieben doch Defizite, die schlicht unverständlich sind: etwa, warum jemand in Brüssel zu Hause arbeiten soll, nicht aber an seinem Heimatort. Zumal die belgische Hauptstadt schon früh ein besonders hart getroffener Hotspot war. Dass nun eine neue Diskussion über den Wanderzirkus des Parlaments zwischen Brüssel und Straßburg in Gang kommt, passt zu der Sturheit, mit der manche Mandatsträger in der Krise neue prestigeträchtige Themen suchen.

Es ist nachvollziehbar, dass sich nach den ersten Meldungen über die Verfügbarkeit von Impfstoffen so etwas wie Erleichterung breitmacht. Aber sowohl die Stadtspitze von Straßburg als auch die französische Regierung sollten wissen, dass es falsch wäre, jetzt bereits zur Normalität zurückzukehren. Die umstrittene Pendelei jetzt wieder aufzunehmen wäre der Fehler, vor dem alle Virologen warnen.

