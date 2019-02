Der einst von den Linken gefeierte Senator von Vermont wird sich nach 2016 auch im kommenden Jahr um das amerikanische Präsidentenamt bewerben. Deutlicher kann man das Dilemma der US-Demokraten im Kampf gegen Donald Trump kaum beschreiben.

Zwar gibt es aus ihren Reihen inzwischen rund ein Dutzend Bewerber für das Weiße Haus. Aber keiner von ihnen ist so bekannt wie Bernie Sanders. Mit seinem frühen Einsatz für eine allgemeine Krankenversicherung, Steuererhöhungen für Reiche, ein kostenloses Studium und die stärkere Regulierung des Kapitals hat Sanders in der Vergangenheit mutig Themen angepackt, die in den USA lange tabu waren.

Und er hat die demokratische Partei ein Stück weit nach links gedrängt. Doch gerade deswegen wirkt seine Ankündigung einer erneuten Kandidatur merkwürdig aus der Zeit gefallen. Sicher kann Sanders mit seiner Rhetorik linke Zuhörer begeistern. Doch das kann die fast ein halbes Jahrhundert jüngere New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez mindestens genauso gut.

Auch im Kreis der demokratischen Präsidentschaftsbewerber hat Sanders mit seinen politischen Positionen kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Dass ein 77-jähriger weißer Mann der geeignete Kandidat für eine Partei ist, die vor allem bei weiblichen und schwarzen Wählern punkten muss, kann man aus guten Gründen bezweifeln.

Noch weniger scheint der polarisierende Politiker geeignet, als möglicher Präsident das tief gespaltene Land zu einen. Das nämlich ist die eigentliche Herausforderung für die Demokraten: Sie müssen einen Kandidaten finden, der die eigene Basis mobilisiert.

Er oder sie darf aber zugleich nicht zu viele Wähler in der Mitte verschrecken. Insofern ist die große Bewerberzahl auch eine Chance. Es wäre gut, wenn Sanders nicht den Blick auf jüngere Talente verstellte.

