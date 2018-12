Vergeblich

Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs ihrer britischen Amtskollegin wirklich hätten helfen wollen, wäre es vielleicht besser gewesen, sie brüsk zu behandeln, mit scharfen Worten abzukanzeln. Dann hätte Theresa May sich zuhause als Kämpferin für die Interessen des Vereinigten Königreiches gegen die ignorante EU inszenieren können. Doch das Gegenteil war der Fall. Mit überbordender Herzlichkeit wurde die Premierministerin aus London empfangen, Küsschen hier, Küsschen da – und unisono die Versicherung „Wir wollen helfen“.

Das war’s dann aber auch. Die EU kann nicht helfen, weil sie, was auch immer sie anbietet, das Falsche tut. Und selbst weitere Zugeständnisse würden nicht ausreichen, um die nimmersatten Brexit-Hardliner zufriedenzustellen. Der Streit um den sogenannten Backstop, also eine fortdauernde Zollunion im Fall einer ausbleibenden Einigung über den Grenzverlauf zwischen Nordirland und Irland, ist ausgeufert. Europa will diese Rückfallversicherung nicht zu einem langfristigen Instrument ausbauen, genau das aber befürchten die Brexit-Protagonisten.

In Brüssel wurde von britischen Beobachtern immer wieder nach einer „verpflichtenden Zusage“ gefragt, um den Backstop zu befristen. Doch im Austrittsvertrag steht, dass es um eine Notfall-Lösung geht. Was also könnte die EU geben, was sie nicht schon längst versprochen hat? Es stimmt: Unter den gegebenen Umständen ist der ausgehandelte Deal der beste, den es geben kann – für beide Seiten. Er darf nicht wieder aufgeschnürt werden. Was im Übrigen auch im Interesse Londons sein müsste.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018