Verkannte Probleme

Begonnen hat die Zulagenaffäre rund um die Verwaltungshochschule Ludwigsburg als kleiner Brandherd. Selbst die um Aufmerksamkeit buhlende Landtagsopposition wagte sich erst an einen Untersuchungsausschuss, nachdem die Staatsanwaltschaft mit einer Anklage die Kaderschmiede der öffentlichen Verwaltung aufgescheucht hatte. Inzwischen hat sich die vermeintlich kleine Affäre für Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zu einem politischen Flächenbrand entwickelt. Dass die mit Bauers Billigung geschasste Ex-Rektorin Claudia Stöckle jetzt erfolgreich gegen ihren Rauswurf geklagt hat, ist eine Klatsche für die lange vom Erfolg verwöhnte Grünen-Ministerin.

Seit Jahren in Aufruhr

Sie muss sich gut überlegen, ob sie die Querelen durch den Gang in die nächste Instanz noch verlängern will. Denn die Hochschule ist auch durch Zutun der Ministerin schon seit Jahren in Aufruhr. Bauer und die Landtags-Grünen haben die Probleme unterschätzt. Ein funktionierendes Krisenmanagement ist nicht erkennbar. So passiert der Anfängerfehler, dass Akten dem Untersuchungsausschuss unvollständig übergeben werden. Stöckle kann sich als gemobbte Aufklärerin und Bauernopfer präsentieren. Dazu kommen Fehler bei der Vergabe von Zulagen, die Bauer von ihrem Vorgänger erbte. In der Summe entsteht der Eindruck, dass die Wissenschaftsministerin sich in schwierigem Fahrwasser nicht zurechtfindet.