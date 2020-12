Verkehrswende beginnt jetzt

Die Verkehrswende zu fordern, ist eine Sache und politisch völlig in Ordnung – man kann darüber streiten und sich über konkrete Wege zum Ziel auseinandersetzen. Eine Forderung mit derart weitreichenden Konsequenzen aber so umzusetzen, dass die klimafreundliche Mobilität in der täglichen Betriebspraxis zuverlässig funktioniert – das ist etwas völlig anderes. Der stetige Ausbau des Bus- und Bahn-Netzes gehört dazu, die Weiterentwicklung der Fahrzeuge ebenso.

Die RNV-Verkehrsbetriebe sind immer wieder vorne mit dabei, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren. Der selbstfahrende Shuttle, das demnächst im Franklin-Quartier startet, ist dafür ebenso ein Beispiel wie der leider weniger erfolgreiche Versuch mit den Primove-Elektrobussen, die unterwegs an der Haltestelle Strom „tankten“.

Mit dem neuen Shuttle-Angebot beschreiten die Verkehrsbetriebe einmal mehr komplett Neuland: Hier geht es weniger um die zuverlässige, vom namhaften Hersteller gelieferte Technik, hier geht es um die Logistik hinter dem Angebot und die grundsätzliche Frage, ob und wenn ja auf welchen Strecken wir in Zukunft überhaupt noch in Bussen und Straßenbahnen, wie wir sie heute kennen, unterwegs sein werden. Denn die Grundidee, ohne feste Linie und ohne Fahrplan immer dann, wenn man es möchte, zu einem beliebigen Ziel gebracht zu werden, galt vor nicht allzulanger Zeit als reine Science Fiction.

Der Abruf-Pendelbus, der nun im Alltag getestet wird, ist der Einstieg in diesen ÖPNV der Zukunft: Er ist kein individuelles Taxi, aber auch kein gewöhnlicher Linienbus. Leerfahrten fallen weitgehend weg, der Energieverbrauch wird deutlich verringert, etwas weitergedacht wird auch das Fahrzeugaufkommen auf den Straßen reduziert.

Dass so ein Angebot einen gewissen Aufpreis kostet, geht – nebenbei bemerkt – völlig in Ordnung: Denn wer pauschal kostenlosen Nahverkehr fordert, verkennt, dass viele Kunden bereit sind, für ein gutes Produkt auch etwas zu bezahlen. Und – wichtiger noch – dass die Verkehrsbetriebe eben auch Einnahmen brauchen, mit denen sie solche Experimente zumindest mitfinanzieren können. Mit ihnen beginnt – hier und jetzt – nichts anderes als die Verkehrswende.

