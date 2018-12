Verkehrte Welt

Muss man in Zeiten wie diesen über den Klimawandel und seine Bedeutung noch ernsthaft diskutieren? Nein. Und deshalb ist es ein Armutszeugnis für die Politik, wenn ein Unternehmenschef wie MVV-Vorstand Georg Müller gestern bei der Vorstellung des Jahresergebnisses die Bundesregierung zum Handeln drängen muss. Das ist in etwa so, wie wenn der Hase den Hund zum Jagen auffordert.

Natürlich steckt da auch wirtschaftliches Interesse dahinter. Denn die MVV setzt bei ihrer Strategie stark auf erneuerbare Energien. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Befund richtig ist: Die Deutschen sind vom einstigen Vorreiter in Sachen Umweltschutz zum Bremsklotz geworden. Sei es bei der Kohleverstromung, der Elektro-Mobilität oder dem CO2-Ausstoß neuer Autos. Das ist beschämend. Und wirtschaftlich schädlich, weil es um die Positionierung bei Zukunftstechnologien geht.

Die MVV immerhin kann sich zugutehalten, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat – und entsprechend handelt. Der Mannheimer Versorger erhöht in einer sich umwälzenden Branche und trotz unklarer politischer Rahmenbedingungen die Investitionen. Gleichzeitig stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut das Ergebnis. Die MVV Energie hat offensichtlich so viel nicht falsch gemacht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018