Verlängern für Kontinuität

Dass Alexander Rosen als Sportdirektor auch für andere Bundesligisten interessant ist, verwundert aufgrund seiner Transfererfolge kaum. Er hat Durchschnittsspieler nach Hoffenheim geholt, die sich dort zu Top-Akteuren entwickelt haben. Als Beispiele seien Kevin Vogt, Benjamin Hübner und Kerem Demirbay genannt. Dazu wurden Spieler aus der eigenen Akademie ins Profiteam eingebaut (Dennis Geiger, Stefan Posch). Vom Abstiegskandidaten mauserte sich 1899 zum Champions-League-Teilnehmer. Bei diesem Entwicklungsprozess machte sich der Verein weitgehend unabhängig von Mäzen Dietmar Hopp und seinen Millionen.

Mit seinen Aussagen, dass er sich bei der TSG so wohl fühle, hat Rosen auch ein Signal an die Geschäftsführung gesendet. Eine vorzeitige Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrags mit dem Ex-Profi würde 1899 weitere Stabilität verleihen und Kontinuität gewährleisten. Beide Seiten wissen allerdings, dass nun die „Master-Aufgabe“ auf den 39-Jährigen wartet: Es gilt, die Nachfolge von Julian Nagelsmann zu regeln. Kann sich Rosen auch hier mit einer pfiffigen und nicht minder griffigen Idee durchsetzen, wird Hoffenheim den Status eines Bundesliga-Spitzenteams so schnell nicht mehr verlieren – auch wenn die TSG momentan nur Tabellen-13. ist.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018