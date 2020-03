Verlängerter Arm des DFB

Es gibt wohl keinen Schiedsrichter, der auf dem Fußball-Platz nicht schon einmal selbst das Opfer von Beleidigungen geworden ist. Das Problem kennt man von der Kreisklasse bis in die Bundesliga. Daher steht es außer Frage, dass die aktuelle Schmäh-Debatte für die Referees ein besonders sensibles Thema darstellt. Dass sie nun als Entscheider über Spielabbrüche noch mehr im Fokus stehen, macht ihre ohnehin schon schwierige Aufgabe noch schwerer – gehört aber zum Job.

Ein zentraler Punkt ist, dass die Spielleiter als das wahrgenommen werden, was sie im Machtkampf zwischen DFB und Ultras sind: der verlängerte Arm des Verbandes. Die Schiedsrichter stehen in der Pflicht, die bestehenden Vorgaben in den Stadien umzusetzen.

Dabei kommt es entscheidend auf das Zusammenspiel des Referee-Teams an. Der Hauptschiedsrichter kann neben dem Spielgeschehen schlichtweg nicht auch noch jede Diffamierung aus dem Fanblock mitbekommen. Dafür braucht er die Hilfe des vierten Offiziellen und vor allem des Kölner Videokellers.

Für alle gilt: Die Linie muss einheitlich, konsequent und nachvollziehbar sein. Es darf kein Unterschied zwischen Schmähplakaten gegen Dietmar Hopp, homophoben oder rassistischen Beleidigungen gemacht werden.

