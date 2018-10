Verlorener Anstand

Viele Fragen hinter den versuchten Briefbomben-Anschlägen bleiben unbeantwortet. Was waren die Motive des Täters? Sollten die verschickten Sprengsätze bloß Schrecken verbreiten oder ihre Empfänger töten? Und wer heckte den Terror aus? Klar hingegen ist, gegen wen sich die versuchten Anschläge richteten: Prominente Kritiker des US-Präsidenten, die dieser regelmäßig verunglimpft. Donald Trump hat die Saat der Gewalt gelegt, die nun aufgeht.

Noch zwei Jahre nach den Wahlen kriminalisiert Trump seine damalige Gegnerin Hillary Clinton. Er denunziert die schwarze Abgeordnete Maxine Waters als „Individuum mit geringem IQ“ oder verteufelt Kommentatoren in den Medien als „Volksfeinde“. Während seiner Zeit im Weißen Haus tat der Präsident sein Bestes, die ohnehin schon hochpolarisierte Gesellschaft weiter zu spalten. So gesehen war es nur eine Frage der Zeit, wann aus Worten Taten werden. Nicht einmal an dem Tag des Terrors selbst schaffte es Trump, die Form zu wahren. Er sprach weder konkret über die möglichen Opfer noch reflektierte er über seine eigene Rolle. Stattdessen schob er den Medien die Schuld für die Polarisierung in die Schuhe. Auch seine Anhänger tun so, als sei nichts geschehen. Bei der Nennung des Namens Clinton skandierten sie munter: „Sperrt Sie ein.“

Genau das ist das Problem im Amerika Donald Trumps. Tag für Tag geht mehr an Zivilisiertheit verloren. Trump zeigt keine Sympathie für die potenziellen Opfer des Terrors, weil er keine hat. Es besteht die reale Gefahr, dass es beim nächsten Mal nicht beim Schrecken bleibt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018