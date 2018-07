Anzeige

Seitdem ist allerdings einige Zeit ins Land gegangen. Und das berühmt-berüchtigte Foto Özils mit dem türkischen Autokraten Erdogan hat viele Menschen unangenehm berührt. Nun ist diese Verstörung mit voller Wucht zurückgekehrt, denn Özil bekannte freimütig, er würde es wieder tun.

Man kann das als Widerspenstigkeit eines politisch Unbedarften, eines Unbelehrbaren abtun. Doch die Sache geht viel tiefer. Zumal die AfD den Fall Özil nun als Paradebeispiel für eine gescheiterte Integration der hier lebenden Türken aufpumpt. Wer indes so daherredet, der will nicht wahrhaben, dass viele Türken hier Arbeitsplätze geschaffen haben und eine Stütze für den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland darstellen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Sympathien für einen alles andere als lupenreinen Demokraten wie Erdogan gerade unter den hier lebenden Türken erschreckend weit verbreitet sind. Pauschale Rassismusvorwürfe helfen da keinen Deut weiter. Denn zum einen verunsichern sie viele Deutsch-Türken nur noch mehr. Zum anderen entmutigen sie den großen Teil der Gesellschaft, der sich für Integration starkmacht. Klar muss aber auch sein, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Wer als Türke hier lebt, muss sich auch auf Deutschland einlassen, auf die Werte des Landes, auf seine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Fall Özil zeigt, was dabei alles schieflaufen kann.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018