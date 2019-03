So groß, wie die Beamtenvertreter gerne tun, ist der Abstand zwischen den Nettogehältern bei Staat und Privatwirtschaft gar nicht. Für die Vergleiche werden Bruttoverdienste herangezogen und bei den Beamten die eingesparten Sozialbeiträge unterschlagen. Wenn die Jobs in der Wirtschaft in der nächsten Konjunkturflaute wieder einmal wackeln, wird sich die Bewertung auch wieder ändern.

Ein Strukturproblem des öffentlichen Dienstes ist aber der vergleichsweise niedrige Lohn für Berufseinsteiger. Der Verdienst hat für viele junge Leute bei der Berufswahl eine größere Bedeutung als die hohe Pension im Alter, die deutlich höher ist als die Rente. Insofern ist die Besserstellung junger Polizisten ein vernünftiger Anreiz, um mehr qualifizierte Bewerber für den Job mit der Sicherheit zu begeistern. Schon seit vielen Jahren tut sich die Polizei schwer, in den Großstädten ihre Stellen zu besetzen. Da spielen die hohen Mieten eine Rolle, aber auch der stressigere Dienst in den Ballungsräumen mit mehr sozialen Problemen und mehr Kriminalität.

Der finanzielle Zuschlag von durchschnittlich 135 Euro im Monat wird da nicht alle Probleme lösen, aber durchaus positive Argumente liefern. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass die Regierung von Winfried Kretschmann die Eingangsbesoldung auch für junge Polizisten abgesenkt hatte. Gerade in diesen Monaten wird dieser Irrweg unter Druck des Verfassungsgerichts auch rückwirkend korrigiert. Ein Ausweis politischer Weitsicht war der Sparbeschluss nicht.

