Vernunft vs. Volksseele

Im Fußball, gerade in gärenden Traditionsclubs wie Schalke 04, sind Emotionen oft genauso wichtig wie die Vernunft. Klar, viele enttäuschte Fans der Gelsenkirchener plädieren dafür, Torhüter Alexander Nübel nach seinem überaus fragwürdigen Wechsel zum FC Bayern bis zum Sommer auf die Bank zu setzen. Als eine Art Strafe dafür, dass er lieber als Ersatzmann mit bestenfalls sporadischen Einsatzchancen hinter Manuel Neuer zu den ungeliebten Münchnern wechselt, statt auf Schalke langfristig zur großen Identifikationsfigur aufzusteigen.

Der Ärger der Anhänger in Königsblau mag moralisch verständlich sein – im knallharten Millionengeschäft Profifußball sind Gefühle aber grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. Denn wenn Schalke mit Nübel-Vertreter Markus Schubert, der vor einer Woche beim 0:5 in München wackelte wie eine westfälische Fichte im Wintersturm, die Qualifikation für die Champions League verpassen würde, hätte der Club doppelt verloren.

Für Schalkes Trainer David Wagner hat sich die Personalie zu seiner bisher schwierigsten Entscheidung entwickelt. Um die sportlichen Ziele in dieser Saison nicht zu gefährden, müsste der Südhesse eigentlich nach Ablauf von dessen Rotsperre wieder auf Nübel setzen, den besseren Torhüter. Aber er darf auch nicht die auf Schalke einflussreiche Volksseele vor den Kopf stoßen, die den abgesetzten Kapitän am liebsten nie wieder spielen sehen will.

Beim Auswärtsspiel in Berlin am Wochenende löst sich Wagners Problem noch von alleine, da Schubert mit einer kleineren Verletzung ausfällt und Nübel seine Rotsperre abgesessen hat. Doch was wird der Trainer im nächsten Heimspiel gegen Paderborn machen? Stellt er Nübel auf, droht diesem ein unangenehmer Spießrutenlauf vor den Schalker Fans. Spielt Schubert und patzt wieder, wäre es ebenfalls Wagners Fehler. Zu gewinnen hat der Trainer in der Schalker Torwartfrage nichts.

