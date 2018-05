Verpatzter Start

Anzeige

Die Einführung der internationalen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer verläuft mehr als schleppend. Im ersten Semester, in dem die neue Reform von Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) umgesetzt wurde, hatte nur jeder zweite Studierende aus den betroffenen Staaten die 1500 Euro bezahlt. Damit bleibt Bauer weit von den finanziellen Zielen entfernt, mit denen sie damals für die Einführung der Reform geworben hatte.

Nur zur Erinnerung: Schon ab 2022 will Bauer durch die internationalen Studiengebühren jährlich 45 Millionen Euro zusätzlich in der Landeskasse verbuchen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Das zusätzliche Geld ist nötig, um den Hochschulstandort Baden-Württemberg auf höchstem Niveau zu erhalten. Zudem muss die Schuldenbremse eingehalten werden, die ab 2020 für die Länder gilt. Einschnitte in der Hochschullandschaft sollen trotz der Sparvorgaben vermieden werden. So lauteten die Argumente Bauers bei der Einführung der internationalen Studiengebühren.

Doch bewahrheitet sich, dass die zusätzlichen Einnahmen bei Weitem nicht den Verwaltungsaufwand finanziell rechtfertigen, wäre dies ein Desaster. Nachdem Bauer zuletzt wegen der Zulagen-Affäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg stark in der Kritik stand, kann sie politisch keine weiteren Negativschlagzeilen brauchen. Dass der finanzielle Gewinn durch die Studiengebühren im ersten Semestern nur so gering ist, wird ihre aktuelle Situation sicher nicht verbessern.