Verplant und verpeilt

Es ist ein Offenbarungseid für die Baupolitik der grün-schwarzen Landesregierung. Mit großem Brimborium und einer eigens eingerichteten Wohn- raumallianz hatte die Koalition ihre Neuordnung der Wohnungsbauförderung für 2017 angekündigt. Nun muss Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut kleinlaut einräumen, dass jeder vierte der 250 Millionen Euro gar nicht abgerufen wurde. Dabei rechnet ein von der Koalition bestellter Gutachter vor, dass in Baden-Württemberg angesichts des Bevölkerungswachstums fast doppelt so viele Wohnungen gebaut werden müssten.

Das Desaster fing damit an, dass die Koalition durch den Streit um Lockerungen im Baurecht viel zu spät ihre Konzeption an den Start brachte und die Förderanträge erst danach bearbeitet werden konnten. Entscheidend ist aber, dass dieses mit so viel Vorschusslorbeeren gestartete Förderprogramm an den realen Problemen vorbeiging. Viele Städte und Gemeinden konnten bauwilligen Investoren gar nicht genügend Bauplätze zur Verfügung stellen. Unverdrossen halten die Regierungsparteien an dem Ziel fest, den Flächenverbrauch auf Null zu bringen. Wie das mit der unverzichtbaren Ausweisung neuer Baugebiete zusammengeht, ist eines der großen landespolitischen Rätsel. Gibt es hier keine Lockerung, könnte trotz der verbesserten Förderkonditionen auch 2018 wieder Geld übrig bleiben.

Deutschland leistet sich ein Planungsrecht, das Bauen ungeheuer erschwert. Die grün-geführte Landesregierung hat noch ökologisch wünschenswerte Vorgaben draufgesattelt. Nicht einmal in der größten Not will sie davon abrücken. Die Grünen schließen die Augen vor den Realitäten, weil ihnen ein tieferes Verständnis für die Nöte der sozial Schwachen fehlt.