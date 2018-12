Verrat unter Verbündeten

Ein schöneres Geschenk hätte US-Präsident Donald Trump kaum bereiten können. Der bedingungslose Rückzug der Amerikaner aus Syrien gibt Russland in der Region de facto freie Hand. Freuen darf sich auch der Autokrat in Ankara, der dem US-Präsidenten am Telefon mit einem militärischen Einmarsch drohte. Recip Erdogan erhält mit dem Abzug der 2000 US-Soldaten grünes Licht, gegen die Kurden in Syrien vorzugehen. Das ist nicht nur zynisch, sondern ein regelrechter Verrat an den treuesten Verbündeten der USA im Kampf gegen Bashar al-Assad und den Islamischen Staat.

Ein Freuden-Feuerwerk dürfen auch die Mullahs in Iran abfeuern, die nicht glauben können, wie begrenzt der Horizont dieses US-Präsidenten ist. Tausende Hisbollah-Kämpfer warten nun auf den Marschbefehl, das Vakuum im Osten Syriens zu füllen, das die Amerikaner dort hinterlassen. Damit kommt Teheran seinem strategischen Ziel einen großen Schritt näher, eine Landbrücke bis an die Grenze Israels zu schaffen.

Die eigenen Leute warnten Trump vor einem Rückzug. Der Grund liegt auf der Hand. Die amerikanischen Truppen dort sind ein Faustpfand für die Mitsprache der USA bei der Neuordnung der Region nach dem Ende des Bürgerkriegs in Syrien. Zugleich bieten sie eine Rückversicherung gegen das Wiedererstarken des Islamischen Staats und ein Hindernis für Iran. Dieser Alleingang Trumps wird die Machtbalance im Mittleren Osten auf Dauer verändern; und das nicht zum Guten. Die USA erlauben es den Feinden Israels, direkt vor ihrer Haustüre zu erstarken.

