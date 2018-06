Anzeige

Nein, Wahlsieger Iván Duque hat nicht die Panzer aus den Kasernen geholt und den Friedensvertrag in der Luft zerrissen. Stattdessen hat der neue rechtskonservative Präsident Kolumbiens in seiner Siegesrede versöhnliche Töne angeschlagen. Er werde alles versuchen, das Land zu vereinen, sagte der in Bogotá geborene Jurist vor seinen jubelnden Anhängern.

Kolumbien hat am Sonntag bei seinem Versuch, die Narben des bewaffneten Konfliktes hinter sich zu lassen, einen Schritt nach vorn gemacht. Es waren die friedlichsten Wahlen seit Jahrzehnten. Rodrigo „Timochenko“ Londoño, der Chef der inzwischen entwaffneten Farc-Guerilla, gratulierte den ideologischen Todfeinden von einst zum Wahlsieg. Das wäre früher undenkbar gewesen.

Das starke Ergebnis des Linkskandidaten Gustavo Petro dürfte außerdem die Geburt einer neuen, starken rot-grünen Gegenbewegung in Kolumbien sein, die dem Wahlsieger vor allem in Sachen Friedensprozess, Menschenrechte und Umweltschutz Druck machen wird.