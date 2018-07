Anzeige

Ein dickes „Rentenpaket“ hat der Bundesarbeitsminister geschnürt. Schon der Begriff legt nah, dass für jeden Ruheständler eine Aufmerksamkeit dabei ist. Ja, Hubertus Heil, hat sogar von einem „Rentenpakt“ gesprochen, um der Sache noch mehr Gewicht zu verleihen. Zumindest die Kosten sind ja auch gigantisch.

Von einem „fairen Interessenausgleich“ zwischen Jung und Alt, wie es Heil formulierte, kann allerdings kaum die Rede sein. Denn die geplanten Leistungsverbesserungen müssen in erster Linie die Beitragszahler, sprich Beschäftigten, begleichen. Kaum ein anderes Thema birgt ein derart großes Erregungspotenzial wie die Rente.

Beinah kollektiv geht die Angst vor Altersarmut um, obwohl nur ein Bruchteil davon betroffen ist. Auch an der Regierungspolitik sind die weithin kultivierten Horrorszenarien nicht spurlos vorüber gegangen. War es viele Jahre lang Konsens, dass sich ein demografisch bedingter Rückgang der Beschäftigtenzahl bei gleichzeitig immer mehr Ruheständlern langfristig auf die Dynamik der Rentenanpassungen auswirken muss, so scheint dieser vernünftige Denkansatz nun nicht mehr zu gelten. Ausdruck dafür ist die geplante Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent. Dabei liegt dem Rentenniveau ein statistischer „Eckrentner“ zugrunde, der in der Praxis gar nicht existiert. 48 Prozent bedeuten eben nicht 48 Prozent vom letzten Lohn, wie viele Menschen glauben mögen.