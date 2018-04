Verständliche Enttäuschung

Was lange währt, wird endlich gut – der Bund der Selbstständigen (BdS) Baden-Württemberg hat es geschafft, ein altes Sprichwort ins Gegenteil zu drehen. Nachdem die Öffentlichkeit in der Region monatelang vertröstet wurde, präsentierte er gestern für seine traditionsreiche Mathaisemarkt-Mittelstandskundgebung in Schriesheim als Festredner den CDU-Europaabgeordneten Daniel

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2071 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018