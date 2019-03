Verständliche Skepsis

Keine Frage, das Angebot für Kinder und Jugendliche passt zur an Freiräumen armen Neckarstadt und ist eine Bereicherung für den Stadtteil. Aber auch der Biergarten auf dem Areal des abgebrannten Alten Bahnhofs hat eine lange Tradition, die vor Ort geschätzt wird – auch wenn das Waggon-Projekt von Anfang an nicht gerade die Massen anzog. Trotzdem werden viele Bewohner den Treff vermissen. Sie wünschen sich ein weiteres gastronomisches Angebot an dieser exponierten Stelle am Neckar.

So oder so: Zurecht wird betont, dass es sich nur um Zwischenlösungen handeln kann. Denn: Seit Jahrzehnten kämpft der strukturschwache Stadtteil für eine städtebaulich attraktive Einrichtung an dieser Stelle. Seit Jahrzehnten werden die Bewohner hingehalten mit Versprechungen und Ankündigungen, die dann aber keinen mehr interessieren. Kein Wunder also, dass beim jetzt Geplanten bei so manchem alle Warnlampen angehen, die Verantwortlichen vor Ort nervös sind. Was eine nachhaltige Lösung angeht, sind die Neckarstädter gebrannte Kinder. Sie ahnen: Ein Provisorium kann schnell als Ausrede zum erneuten Nichtstun dienen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019