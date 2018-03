Verstößt die Mitgliederbefragung der SPD gegen die Spielregeln der Demokratie?

Die SPD-Mitglieder entscheiden ab nächster Woche per Briefwahl darüber, ob es in Deutschland nach den quälend langen Monaten seit der Bundestagswahl eine funktionsfähige Groko-Regierung in Berlin gibt. Dass die Genossen das letzte Wort haben, ist umstritten. Verstößt die Mitgliederbefragung gegen die Spielregeln der Demokratie? Zwei Meinungen im Pro und Kontra.

Pro: Eine

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3422 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018