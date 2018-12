Versuch wird scheitern

Russlands Führung lässt kaum eine Gelegenheit aus, um ihre tiefe Verachtung für die politischen Kämpfe in der Ukraine auszudrücken. Für Moskau ist das, was vor bald fünf Jahren in Kiew geschehen war, ein Staatsstreich. Im Februar 2014 hatte das ukrainische Parlament den damaligen, bereits nach Russland geflohenen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch letztlich für abgesetzt erklärt.

Dieser „Umsturz“ ist in den Augen der Russen der Ausgangspunkt, der eine regelrechte Kettenreaktion auslöste: den Krieg im Osten der Ukraine, den Verlust der Krim, letztlich auch kürzlich die Eskalation an der Meerenge von Kertsch, bei der die russische Marine drei ukrainische Schiffe festsetzte, wobei 24 ukrainische Besatzungsmitglieder seitdem in russischer Haft sind. Die Führung in Kiew ist für den Kreml seitdem kein Partner mehr, seit dem Vorfall am Asowschen Meer ist sie gar eine „Kriegspartei“.

Auch Kiew setzt nach und nach auf komplette Trennung zu dem Land, das ihm historisch bedingt stets sehr nah war. Es untersagt nahezu allen russischen Männern die Einreise in die Ukraine, auch wenn beide Länder schon rein verwandtschaftlich eng verbunden sind. Es hat vor knapp einer Woche schließlich den Freundschaftsvertrag für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland aufgekündigt, mag da die Umsetzung schon allein wegen der Krim-Frage schwierig sein.

Der lobenswerte Vermittlungsversuch durch Deutschland und Frankreich, den die außenpolitischen Berater der Länder im sogenannten „Normandie-Format“ gestern in Berlin starteten, ist das, was er ist: ein Versuch. Eine Möglichkeit, Gespräche da zu führen, wo Kiew und Moskau sich nichts mehr sagen wollen.

Diese Gespräche werden leider scheitern, da Russland sich querstellt. Seit Jahren. Es sieht sich im Recht, obwohl es wissentlich das Recht bricht. Aus russischer Sicht ist die Sachlage am Asowschen Meer so klar, dass es keinerlei Debatten darüber bedarf. In Berlin zeigt sich das Gegenteil: Die Debatten um den russisch-ukrainischen Konflikt werden so schnell nicht verstummen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018