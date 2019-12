Im politischen Jahresrückblick für Deutschland dominieren: Rücktritte. Intrigen. Führungskrisen. Nahles, Kramp-Karrenbauer, Merkel. Aber nicht: Beschlüsse. Gesetze. Weichenstellungen. Das ist keine Karikatur deutscher Politik, das ist die Realität. Es war wieder ein vertanes Jahr.

Die Grundrente: Verwässert und trotzdem nicht verabschiedet. Das Klimaschutzpaket: So schwach, dass es nachverhandelt werden musste. Und immer noch nicht taugt. Die Außenpolitik: Zaudern, zögern und zagen gegenüber den Diktaturen in China, Russland und der Türkei. Europa: Kein Schulterschluss mit Emmanuel Macron und kein Schimmer, wie das Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit werden soll. Handel: Bibbern vor Trumps Sanktionspolitik. Aber kaum eigene Handlungsmöglichkeiten. Technologie: Die Schlüsselbranche Auto fällt zurück. Und so weiter. Gibt es denn gar keine Lichtblicke? Doch. Das Bewusstsein über das, was notwendig wäre, ist 2019 auf allen Ebenen stark gewachsen. Es gibt kein Erkenntnisproblem mehr. Und wo es das gab, haben Bürgerproteste wie „Fridays for Future“ nachgeholfen.

Es gibt aber ein Problem der Ängstlichkeit, der mangelnden Konzentration auf das Wesentliche, der politischen Zersplitterung, des Einknickens vor Lobbyisten und manchmal auch der Gedankenfaulheit. So gesehen, kann das Jahr 2020 nur besser werden. Es stehen außer in Hamburg keine Landtagswahlen an, wahrscheinlich auch keine vorgezogenen Bundestagswahlen. Keine Personalie muss geklärt werden. Eigentlich kann die große Koalition nun zwölf Monate ruhig arbeiten und auch mutige Entscheidungen treffen. Denn die Mehrheit hat sie. Noch. Angela Merkel sollte ihre Minister und die beteiligten Parteien dazu einladen, diese Chance konzentriert zu nutzen.

