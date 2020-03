Vertrauen fehlt

Der Bau der Moschee war 1995 Ausdruck, dass die Nachkommen der türkischen Gastarbeiter dauerhaft in Deutschland leben wollten. Mannheim wurde zur Heimat. Man wollte seinen Platz in der Gesellschaft, teilhaben, sich integrieren. Damals gab es große Hoffnungen und Pläne, dass dies gelingen könnte. Religionsunterricht an Schulen war so ein Projekt – statt muttersprachlichem Unterricht, von der Türkei organisiert; und Indoktrination in Hinterhöfen. Doch das Vorhaben gelangte lange über den Modellstatus nicht hinaus – nur ein Beispiel, das ernüchternd wirkte. Es fehle „die Anerkennung des Islam“ als Glaubensgemeinschaft, so die Macher von damals. Doch „staatlich anerkannte“ Religionsgemeinschaften sieht unsere Verfassung nicht vor. Der Staat kann lediglich den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verleihen. Voraussetzung: Dauer zu gewähren, klare Repräsentanz und Rechtstreue auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung – da kommt es auf Taten an. Dass die Muslime es nicht schaffen, sich vom von der Türkei aus gesteuerten Dachverband Ditib zu lösen, ist da ein Problem. Es fehlt der Mut zum Hiersein, das Vertrauen in hiesige Institutionen. Nach Ereignissen wie in Hanau kein Wunder. Von Bedeutung sei, dass Staat und Gesellschaft im Dialog mit den Muslimen Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft in unserem Land entwickeln müssten, schrieb Wolfgang Schäuble einst als Innenminister. Daran muss man arbeiten, hoffentlich nicht die nächsten 25 Jahre.

