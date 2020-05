Vertrauen in Nachwuchs

Die Corona-Pandemie trifft große Teile der Wirtschaft mit ungeahnter Wucht. Handel, Gastronomie, Tourismus und viele Dienstleister kämpfen ums Überleben. So viele Beschäftigte wie nie sind in Kurzarbeit. Der dramatische Einbruch trifft die Stammbelegschaften – und auch die Auszubildenden. Für sie ist die Situation extrem belastend, besonders wenn sie vor der Abschlussprüfung stehen.

Vielen Ausbildungsbetrieben kommt mit Blick auf den Nachwuchs eine besondere Verantwortung zu. Nie waren sie in der Erfüllung ihrer Fürsorgepflicht für den Nachwuchs stärker gefordert als jetzt. Die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass die Ausbildung so gut wie möglich weiter funktioniert. Und sie müssen den jungen Menschen Sicherheit und das Gefühl vermitteln, dass sich jemand um sie kümmert.

Jeder Ausbildungsbetrieb sollte sein Möglichstes tun, tatkräftig Zukunftsperspektiven zu schaffen. Die Corona-Pandemie wird vorübergehen, und dann wird jeder junge Mensch mit einer guten Ausbildung seine Chance bekommen – diesen Optimismus sollten Unternehmen jetzt ausstrahlen. Dazu gehört auch, Ausbildungsstellen zu besetzen und für den Herbst neue Verträge abzuschließen.

In einem geschlossenen Hotel oder Reisebüro ist das leichter gesagt als getan. Aber es gibt pragmatische Ansätze, die Mut machen. Große Supermarktketten „leihen“ sich Azubis von kleinen Einzelhändlern aus, in Betrieben, in denen die Stammbelegschaft kurzarbeitet, müssen Auszubildende mehr Verantwortung übernehmen. Und auch das Homeoffice wird für den Nachwuchs unverhofft zu einer neuen, oft positiven Erfahrung. So kann in der Krise ein Zusammenhalt entstehen, von dem Arbeitgeber und junge Beschäftigte in Zukunft profitieren. Auch wenn es im Moment an vielen Stellen schwerfällt: Jede Anstrengung ist es wert, die Berufsausbildung individuell und als Modell im Ganzen unbeschadet durch die Corona-Krise zu bringen.

