Vertrauen verspielt

Der Schlagabtausch von Juni aus dem britischen Unterhaus ist bereits legendär. Es gebe auf der Welt kein einziges Land mit einer funktionierenden Corona-Warn-App, hatte damals Premier Boris Johnson erklärt. Daraufhin rief ihm Oppositionsführer Keir Starmer zu: „Germany.“ 100 Tage nach ihrem Start ist klar: Wie so viele hat sich auch der Brite Starmer mächtig geirrt. „Made in Germany“ – das weltweit anerkannte Gütesiegel – hat sich die Warn-App noch lange nicht verdient. Weil sie nicht das hält, was sich viele Experten von ihr versprochen haben. Und was die Politik suggeriert hat. Darüber können auch die rund 18 Millionen Downloads nicht hinwegtäuschen.

Die Zahl ist im Vergleich zu anderen Apps beträchtlich, das ist wahr. Doch sie ist zum Teil wertlos: Weder weiß man, wie viele Menschen die App wieder gelöscht haben, noch ist klar, wie groß die Zahl derer ist, die sie aktiv nutzen. Andere wichtige Erkenntnisse fehlen ebenso: Wie viele Erkrankungen wurden von den Nutzern überhaupt gemeldet, was ja nicht unerheblich ist, um eine Pandemie einzugrenzen? Wird die App vielleicht nur in der Hoffnung verwendet, selbst gewarnt zu werden ohne Bereitschaft, andere über eine Erkrankung zu informieren? Dann würde sie ihre erhoffte Wirkung fast komplett verfehlen.

Das simple Prinzip, Infizierte zu ermitteln und Kontakte nachzuverfolgen, wie es übrigens die Gesundheitsämter ganz analog mit Stift und Telefon ziemlich erfolgreich praktizieren, ist in der digitalen Welt offenbar nicht so einfach umzusetzen. Auch die User haben ja ihre liebe Mühe mit der neuen Handy-Funktion: Nach wie vor verunsichert die Anwendung mit Fehlermeldungen oder komischen Angaben zur Aktualisierung – von allein aktualisiert sie sich sowieso nicht. Nichts erfährt man zudem über Zeit und Ort der Risikobegegnung, was wichtig wäre, um das Umfeld einzugrenzen, das man selbst gegebenenfalls informieren möchte.

Dass das Projekt zu Beginn einige Probleme hatte, geschenkt, inzwischen müssten solche grundlegenden Fehler aber besser beseitigt sein. Und: Jeder Entwickler wird bestätigen, dass Apps immer einem fortlaufenden Prozess der Modernisierung unterzogen werden. Nur die Corona-Warn-App offenbar noch nicht: Weder ist sie inzwischen für ältere Smartphones nutzbar, noch haben Jüngere unter 17 Jahren Zugriff auf sie. Vor 100 Tagen galt die Applikation noch als zentraler Baustein im Kampf gegen Corona – inzwischen ist sie zum Mosaiksteinchen geschrumpft. Die Bundesregierung muss nun schleunigst dafür sorgen, dass sich das doch noch ändert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020