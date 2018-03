Vertrauen zählt mehr

Anzeige

Dass der größte Zuckerhersteller Europas demnächst eine Börsenetage tiefer gehandelt wird, ist kein Weltuntergang. Mit einem Hauptaktionär, der mehr als die Hälfte der Aktien hält, ist Südzucker nicht von den globalen Mechanismen der Investmentfonds abhängig. Natürlich kratzt es am Image und am Selbstverständnis, wenn ein Traditionsmitglied aus dem Index der mittelgroßen Werte scheidet. Aber dank seiner nach wie vor führenden Stellung in der Branche verschwindet Südzucker dadurch nicht in der Bedeutungslosigkeit.

Doch der Etagenwechsel bei den Börsenindizes ist Symptom für ein grundlegendes Problem. Auslöser war der Aktienkurs, der sich seit Monaten im Sinkflug befindet. Und dieser zeigt, wie groß die Unsicherheit ist, ob Südzucker den gewaltigen Umbruch in der Zuckerbranche bewältigen wird. Der Wegfall der EU-Zuckermarktordnung mit Preisgarantien und Produktionsquoten im Herbst 2017 bedeutete eine Zeitenwende. Seitdem muss sich Südzucker stärker schwankenden Preisen und harter Konkurrenz auf dem Weltmarkt stellen.

Um diese Unsicherheiten auszugleichen, hat der Mannheimer Konzern zwar weitere Standbeine wie das Pizza-Geschäft ausgebaut. Doch den Anlegern scheint das nicht zu genügen. Ihnen fehlt offenbar das Vertrauen in die Strategie. Das aufzubauen, sollte oberstes Ziel von Südzucker sein – die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Börsenindex ist dabei zweitrangig.