Verunsicherung ohne Ende

Viele Dieselfahrer dürften über die Feiertage kaum zur Ruhe kommen. Schließlich drohen ihnen 2019 vielerorts Fahrverbote. Und wer geglaubt hat, mit einem Software-Update werde sich das Problem noch in (saubere) Luft auflösen, ist nun erst recht verunsichert: Am Wochenende wurde bekannt, dass bei Volkswagen eine manipulierte Abgas-Software gegen eine andere ausgetauscht worden sein könnte. Ein ungeheuerlicher Verdacht. Sollte er sich bestätigen, wäre das ein weiterer Skandal in der schon seit über drei Jahren schwelenden Affäre.

Für die Autokonzerne ist die neue Software ein Allheilmittel zur Senkung der Stickoxid-Belastung. Und die Bundesregierung hat sich zum Sprachrohr dieser Philosophie gemacht. Kein Wunder, Software-Updates sind eine vergleichsweise billige Lösung. Nun könnte Verkehrsminister Andreas Scheuer die Nibelungentreue zu VW und Co. schwer auf die Füße fallen. Denn egal wie die Sache ausgeht: Bloße Software-Nachrüstungen galten unter Fachleuten schon vordem als stumpfes Schwert im Kampf gegen drohende Fahrverbote.

Dieser Makel bleibt. Die Regierung muss endlich umsteuern und auf Hardware-Umbauten in den Autos drängen, statt sich von den Konzernen weiter auf der Nase herumtanzen zu lassen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018