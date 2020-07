Verwaltung als Verhinderer

In Köln bietet schon seit Fronleichnam das größte transportable Riesenrad Europas einen tollen Blick auf Dom und Rhein. In Worms dreht sich ein Riesenrad an der Rheinpromenade, in Landau mitten in der Innenstadt. Von Aschaffenburg über Saarbrücken bis Bremen dürfen Buden in der City stehen. Selbst das kleine Heddesheim bekommt es hin, drei Fahrgeschäfte und ein paar Buden am Badesee zu platzieren. Nur Mannheim nicht.

Zwar gibt es mehr als genügend passende Plätze, die passenden Konzepte. Die zuständigen Fachleute haben sie entwickelt. Doch seit über einem Monat hängen die Anträge in der Verwaltung fest. Deren Chef, Oberbürgermeister Peter Kurz, hat jetzt im Gemeinderat eingestanden, dass er sie im Detail nicht kennt, aber klare Skepsis erkennen lassen: „Das kann nicht ungesteuert laufen“, man dürfe „nicht jede Ecke“ dafür nutzen.

Das will doch auch gar keiner! Planken, Paradeplatz und Wasserturm bleiben frei, was völlig richtig ist. Und sicher wird, obgleich er ihnen angeboten wird, nicht jeder Vorort-Marktplatz von den Schaustellern als genügend frequentiert und geeignet empfunden. Es geht darum, den Menschen im Rahmen der Corona-Regeln ein bisschen Spaß und Abwechslung zu gönnen sowie einer Branche die Chance zum Geldverdienen, die de facto sonst Berufsverbot hat. Der politische Wille ist dafür im Gemeinderat da. Die Verwaltung sieht sich aber leider nicht als Ermöglicher, sondern als Verhinderer.

