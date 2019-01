Verwaltung muss handeln

Nun findet die Prunksitzung der Altenbacher Sänger vielleicht doch statt. Das stellt zumindest Bürgermeister Hansjörg Höfer in Aussicht. Dann wäre ja alles in Ordnung, könnte man meinen. Ist es aber nicht. Denn die Probleme mit Sicherheitsauflagen wird es immer wieder geben. Deshalb haben die Grünen völlig recht, wenn sie eine Sicherheitskonferenz fordern, auf der all dies besprochen und hoffentlich abgeklärt wird. Wenn ein Experte dabei ist, kann das nicht schaden.

Doch es geht nicht nur um Ordner und Fluchtwege, es geht generell um die Aufgabenverteilung zwischen Vereinen und Stadt. Dazu müssten Grundsatzfragen geklärt werden: Sind die Vereine noch in der Lage, größere Veranstaltungen allein zu stemmen? Haben diese Veranstaltungen, die ja Schriesheim mit Leben erfüllen, für die Stadt eine so große Bedeutung, um zumindest in berechtigten Fällen mehr Unterstützung zu erhalten? Auf dieser Basis muss dann ein neues Regelwerk ausgehandelt werden. Die Verwaltung steht jetzt in der Pflicht, endlich die Initiative zu ergreifen. Wenn nämlich nichts geschieht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Veranstaltungen abgesagt werden.

Dass die Sicherheitsvorschriften immer umfangreicher werden und deren Umsetzung immer mehr Aufwand erfordert, wird niemand bestreiten. Vieles ist richtig und wichtig, aber es muss verhindert werden, dass Initiativen abgewürgt werden. Hier ist auch der Gesetzgeber gefragt.

Für den Laien kaum nachvollziehbar sind die Haftungsprobleme um die beiden Hallen und den Kindergarten. Doch bis Paragrafen geändert werden, kann es erfahrungsgemäß lange dauern. Schriesheim geht nun immerhin einen ersten Schritt zur Lösung des Problems an. Die Stadt will nach Aussage von Bürgermeister Höfer dem Grundstückseigentümer, der Evangelischen Pflege Schönau, Straße und Parkplatz abkaufen. Dann ist die Stadt in der Pflicht.

Was an gemeinsamer Haftung für den Rest des Grundstücks bleibt, müsste mit etwas logischem Denken den Nutzern zuzuordnen sein. Denn Kindergarten oder KSV sind nicht dafür verantwortlich, wenn sich jemand in der städtischen Mehrzweckhalle verletzt.

