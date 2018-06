Verwöhnte Kundschaft

Anzeige

Die deutschen Lebensmittelkunden sind speziell, das haben auch schon einige große internationale Händler feststellen müssen. Der US-Konzern Walmart oder Migros aus der Schweiz erlitten bittere Fehlschläge. Meist haben sie unterschätzt, wie sehr die schnäppchenverwöhnten Deutschen auf den Preis schauen. Und das tun sie eben auch beim Online-Handel, der oft nicht mit den günstigeren Preisen in den Filialen mithalten kann.

Das Internetangebot der Lebensmittelbranche hat aber auch ein strukturelles Problem. Der Lieferservice mit frischen Produkten ist bisher nur in Großstädten möglich. Genau dort gibt es ein dichtes und vielfältiges Netz an Lebensmittelmärkten. Das Einkaufen vor Ort, etwa schnell nach der Arbeit, ist für die Städter schlicht bequemer als die Bestellung im Netz. Auf dem Land dagegen sind die Wege länger, eine Internetorder wäre also attraktiver. Doch dort sind die Frische-Anbieter kaum präsent.

Dazu kommt, dass sich der deutsche Lebensmittelhandel in den vergangenen Jahren viel hat einfallen lassen, um den alltäglichen Einkauf zum sinnlichen Erlebnis zu machen – mit vielen gastronomischen Angeboten wie der schicken Sushi-Bar. Das honorieren die Kunden – noch.