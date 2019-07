Verzerrter Markt

Tatsächlich treibt Bahnkunden der Blick auf den Preis des Fahrscheins schnell die Zornesröte ins Gesicht. Für den Flug ans Mittelmeer zahlen Reisende oft nur einen Bruchteil dessen, was der Staatskonzern an gut frequentierten Tagen für eine Fahrt zwischen zwei Städten verlangt.

Für etwas Linderung könnte Verkehrsminister Andreas Scheuer sorgen und die Bundesregierung dazu bringen, die Bahn von der Mehrwertsteuer zu befreien. Das würde er auch gerne, kann sich mit dem Vorschlag aber nicht durchsetzen. Viel mehr an Preissenkungen ist unrealistisch. Die Züge sind trotz der hohen Fahrtkosten voll. Die Bahn soll Milliarden in den Ausbau investieren. Wo soll das Geld herkommen, wenn nicht aus dem Fahrgeschäft? Die Rechnung der Grünen, höhere Einnahmen durch zusätzliche Angebote und immer mehr Bahnfahrer zu erzielen, stößt an Grenzen: zu wenige Züge, zu wenige Gleise. Erst müssen diese beiden kostspieligen Probleme gelöst werden. Es gibt dafür nur zwei Möglichkeiten: Entweder bezahlen es die Fahrgäste oder der Steuerzahler.

Die Ticketpreise sind teilweise viel zu hoch, teilweise aber auch Ausdruck eines verzerrten Mobilitätsmarktes. Der Flugverkehr genießt ebenso wie das Auto oder der Fernbus Privilegien, die den Transport verbilligen. Busse zahlen keine Maut, Fluglinien werden für die Umweltschäden nicht zur Kasse gebeten. Gäbe es ein Gesamtkonzept für eine ökologische Verkehrswende, müssten die Bahn-Konkurrenten in der Luft und auf der Straße die Preise sicher erhöhen. Es ist eine Illusion, dass Mobilität noch einmal günstiger wird. Das verschweigen Minister wie Parteien gerne.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019