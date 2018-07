Anzeige

Was für eine krachende Niederlage. Horst Seehofer und seine CSU haben sich gewaltig verspekuliert. Um ihre absolute Mehrheit bei der anstehenden Landtagswahl in Bayern zu sichern, haben sie versucht, am rechten Rand nach Wählern zu fischen, und voll auf das Thema Flüchtlinge gesetzt. Doch ihre Rechnung geht nicht auf. Das ist eine gute Nachricht. Weil es zeigt, dass derart plumper Populismus in Deutschland nicht funktioniert.

Der Wähler ist offensichtlich nicht so naiv, wie Seehofer, Dobrindt, Söder und Co. dachten. Es reicht nicht aus, ihm immer wieder die Wörter „Asyltourismus“ und „Abschiebung“ vor die Füße zu werfen, um ihn zu ködern. Vielmehr ist er durchaus in der Lage zu erkennen, dass eine drohende Regierungskrise wegen ein paar weniger Flüchtlingen massiv überzogen ist – und die Motive hinter dem Gepolter zu erkennen: den Willen zum Machterhalt. Das müssen nun auch die Christsozialen verstehen und versuchen, den Schaden zu begrenzen. So erklärte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) inzwischen, er werde das Wort „Asyltourismus“ nicht mehr verwenden. Er wolle eine sachliche Debatte führen, niemand solle verletzt werden.

Glaubhafter macht er sich mit solchen Ankündigungen nicht. Vielmehr vermittelt er wieder einmal das Bild eines Mannes, der vor allem auf Wählerstimmen und den Regierungsposten schielt. So bereitet er erst recht den Nährboden für Populisten mit ihrem Hass auf die machtversessenen Eliten.