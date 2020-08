Ums Geld geht es bei Sebastian Vettel nun wirklich nicht mehr, das hat der Heppenheimer noch einmal betont. Um so interessanter sind die Hinweise, die der viermalige Weltmeister gerade auf seine eigene Zukunft gegeben hat. Er hat für sich eine Entscheidung getroffen, und offenbar hat er auch seine künftige Rolle in einem Team definiert. Vettel will sich neu erfinden, sieht seine Rolle in einem Rennstall – es wird, wenn überhaupt, wohl Racing Point werden – mehr als Entwickler und Berater, denn als reiner Spitzenfahrer. Vettel will etwas voranbringen, er will sich einbringen und sucht dazu das passende Wohlfühl-Umfeld für sich mit einer guten Perspektive.

Die wird in den kommenden Jahren wohl tatsächlich beim künftigen Aston-Martin-Team liegen. Vettel erst als Fahrer, später als Markenbotschafter, das macht Sinn. Angeblich sind die Verhandlungen sogar schon abgeschlossen – und tatsächlich könnte das Paket für beide Seiten passen. Vettel bliebe der Formel 1 als wichtige Figur erhalten, dürfte seine Erfahrung und seine Fähigkeiten weitergeben. Die Königsklasse und Aston Martin wiederum würden vom Heppenheimer als Werbeträger profitieren.

