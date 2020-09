Vetter muss für Klarheit sorgen

Hans-Jörg Vetter hätte es sich im schönen Taunus weiter gut gehen lassen können. Doch dem Ruheständler juckte es in den Fingern. Also hat der 68-jährige vor rund sechs Wochen den Job des Ober-Kontrolleurs der angeschlagenen Commerzbank übernommen. Sein Vorgänger war gerade gegangen, Vorstandschef Martin Zielke geht spätestens zum Jahresende. Die Investoren machen Druck nach der deutlichen Talfahrt des Aktienkurses. Sie sitzen wie der Bund auf milliardenschweren Verlusten oder wie US-Investor Cerberus auf Einbußen in deutlich dreistelliger Millionenhöhe. Und auch die Kleinaktionäre haben nichts zu lachen.

Dass die Aufgabe alles andere als einfach würde, war dem erfahrenen Banker Vetter mehr als klar. Nach knapp sechs Wochen fällt seine Zwischenbilanz – gelinde gesagt – durchwachsen aus. Nicht nur, weil immer noch kein neuer Vorstandschef oder eine neue Chefin in Sicht ist. Sondern vor allem auch, weil er weitere führende Köpfe verliert.

Für die Mitarbeiter ist diese Entwicklung besorgniserregend – Kundinnen und Kunden fragen sich, ob sie noch in guten Händen sind. Für Vetter heißt dies: Er muss schnell für personelle Klarheit an der Spitze der Bank und im Vorstand insgesamt sorgen, um dann gemeinsam mit dem neuen Chef eine verlässliche, überzeugende Strategie auszuarbeiten. Fest steht bislang nur eines: Ohne tiefe Einschnitte wird es nicht gehen. 10 000 und damit rund ein Viertel der knapp 40 000 Vollzeit-Stellen wird wohl wegfallen müssen. Und vermutlich bis zu 800 der noch 1000 Filialen. Das geht weit über das hinaus, was bisher galt. Aber Vetter und die künftige Bank-Spitze müssen auch neue Perspektiven aufzeigen.

