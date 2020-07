Viel Magie, wenig Moneten

Real Madrid und der FC Barcelona – es gibt kaum Vereine auf der Welt, die mehr Magie und Anziehungskraft versprühen. Fast jeder Fußballer würde gerne für einen dieser Clubs spielen, mal abgesehen davon, dass beide in den vergangenen Jahren auch extrem erfolgreich waren, was nicht zuletzt an der Rivalität der Schwergewichte liegt. Im Kampf um die prestigeträchtige Meisterschaft brachten sich die Teams an eine Grenze, die sie ohne einander vermutlich nie erreicht hätten. Barcelona gewann meistens die Liga, Real die Champions League. Doch ob die Katalanen und Madrilenen weiterhin zur europäischen Spitze gehören werden, ist fraglich. Denn große Probleme plagen beide Vereine – und in der Corona-Krise sitzt das Geld zwangsläufig nicht mehr locker.

Trainer Zinedine Zidane führte Real zwar zur Meisterschaft, erfand den Fußball aber nicht neu. Die Neuzugänge Luka Jovic und Eden Hazard kosteten zusammen 160 Millionen Euro, sie brachten es auf drei Treffer. Wohlgemerkt gemeinsam. Kapital binden außerdem die teuren Bank- und Tribünenhocker Gareth Bale und James Rodriguez, die auch für die neue Saison einen Vertrag haben.

Teure Missverständnisse

Noch dramatischer sieht es in Barcelona aus. Der Club definiert sich momentan nur noch über eine erfolgreiche Vergangenheit – und natürlich über den omnipräsenten Lionel Messi, der jedoch ein Teil des Problems ist. Denn bei den Katalanen basiert das gesamte Spiel nur auf dem argentinischen Superstar, der fraglos immer noch zu den Besten der Welt gehört, aber mit seinen 33 Jahren auch nicht mehr jeden dritten Tag wie ein Außerirdischer kickt. In den Hochzeiten bekam er Unterstützung von Andrés Iniesta und Xavi. Nun ist er auf sich allein gestellt. Und da bei Jordi Alaba, Sergio Busquets und Gerard Piqué nur noch der Name, aber nicht die Leistung groß ist, steckt Barcelona in einem Dilemma. Die glorreiche Ära ist vorbei, die Mannschaft braucht eine Verjüngung.

Doch auch bei den Katalanen fehlt nach sündhaft teuren Transfer-Missverständnissen das große Geld. Für Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann und Philippe Coutinho bezahlte Barcelona fast 400 Millionen Euro – die Gegenleistung des Trios ist überschaubar, sie tendiert eigentlich gen Null. Umso gravierender wirkt es sich da aus, dass Spieler aus der einst weltweit bewunderten Talentschmiede „La Masia“ kaum eine Chance bekommen, was mit einem Verlust der Club-DNA einhergeht und Züge eines Verrats hat.

Es ist also kein Zufall, dass beide Vereine in der Champions League zu kämpfen haben. Real steht gegen Manchester City vor dem K.o., der FC Barcelona muss im Duell mit Neapel zittern. Ein Doppel-Aus würde zwar an der Anziehungskraft der beiden Traditionsvereine nichts ändern. Doch mit Magie allein bezahlt man keine Spieler.

