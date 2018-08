Es ist nicht einfach nur ein Gedenktag. Es geht nicht allein darum, an das Flugtagunglück von Ramstein am 28. August vor 30 Jahren zu erinnern. 71 Todesopfer und rund 1000 Verletzte geben zwar genug Anlass, innezuhalten und darüber nachzudenken, wie unvermittelt von einem Augenblick auf den anderen das Leben eine vollkommen unerwartete Wendung nehmen kann und nur einen schmalen Grat vom Tod getrennt ist.

Aber das Unglück von Ramstein steht für mehr. An seinem Beispiel zeigt sich auch, wie es Menschen gelingen kann, noch aus einer Katastrophe zu lernen und sich vom Gewicht eines Schicksalsschlags nicht erdrücken zu lassen.

Die Vergangenheit ist nicht veränderbar. Das ist so einer dieser Sätze, die man für selbstverständlich hält und deren Bitternis erst voll erfasst wird, wenn man zutiefst wünscht, etwas ungeschehen machen zu können. Was aber durchaus veränderbar ist, ist die Haltung, mit der man zur Vergangenheit steht, sowie die Wirkung, die man dem Vergangenen zubilligt. Und so gesehen ist aus dem Unglück von Ramstein, das so viele Leben beendete und den Alltag von Familien auf den Kopf stellte, auch eine Zukunft erwachsen, die Chancen und Möglichkeiten bietet.

Die Lehren, die Traumatherapeuten aus den Gesprächen mit den Überlebenden ziehen, und die Kenntnisse, die Ärzte aus den Operationen gewinnen konnten, helfen seither den Opfern auch vieler anderer Katastrophen. Das mag zynisch klingen, setzt aber ein positives Signal: dass nämlich mit diesem Erbe an medizinischem Wissen auch die Erinnerung an die Opfer von Ramstein weiterlebt – ganz unabhängig von Gedenktagen und mit viel Respekt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018