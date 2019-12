Viel Zeit verloren

Rund sechs Prozent der Einwohner Baden-Württembergs haben in ihrer Heimatgemeinde keinen niedergelassenen Allgemeinmediziner, etwa 600 Stellen im Südwesten sind schon heute unbesetzt: Der Hausarztmangel ist vor allem im ländlichen Raum eine der zentralen politischen Herausforderungen. Wird hier nichts unternommen, werden die Gegenden außerhalb der urbanen Regionen als Wohnort immer unattraktiver. Denn wer zieht schon in eine Kommune ohne Hausarzt?

Daher ist es richtig, dass die Landesregierung hier gegensteuert. Sie tut dies aber viel zu spät. Denn Einigkeit herrscht schon lange bei der Aufstockung der Medizinstudienplätze um zehn Prozent. Doch die Umsetzung wurde blockiert, weil sich Grüne und CDU beim Streit über die Quote so lange verhakten. Indem sie partout auf die Einführung dieser drängte, ließ die CDU-Fraktion ihre Muskeln spielen – und kann zumindest einen Teilerfolg für sich verbuchen.

Allerdings greift die Quote nur bei halb so vielen Studienplätzen wie von der CDU gefordert. Führt die Quote zum Erfolg? Oder doch die neue Schwerpunktsetzung im Medizinstudium von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer?

Die Zahl künftiger Absolventen wird zeigen, welches Konzept wirkt. Allerdings: Es werden noch viele Jahre vergehen, bis die Reformen greifen. Auch das gehört zur Wahrheit.

