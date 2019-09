Viel zu langsam

Oft sind es die kleinen Dinge, die im Alltag nerven. Wer eine Grippe hat und sich zum Arzt schleppt, darf danach nicht einfach ins Bett. Er muss erst seine Kasse und den Arbeitgeber informieren. Bei einigen Krankenkassen kann der malade Beschäftigte wenigstens den gelben Schein per App losschicken, das Exemplar für den Chef muss aber aufs Postamt. Warum erledigt nicht der Arzt den Papierkram online, die Daten sind ja bei ihm auf dem Computer gespeichert?

Unglaublich, aber wahr: Die Bundesregierung hat erkannt, dass sie da etwas unternehmen muss. Leider geschieht das nur im Schneckentempo. Damit alles seinen geregelten Gang geht, brauchte es in Deutschland gleich zwei Gesetze. Eins von Gesundheitsminister Jens Spahn, das andere von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Abgewandelt bedeutet dies dann: Doppelt genäht dauert länger, denn erst ab Anfang 2021 wird es die gelben Scheine nicht mehr auf Papier geben. 77 Millionen pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wirkt es fast schon grotesk, dass Altmaier bei der Vorlage seines Gesetzentwurfs zu folgendem Schluss gekommen ist: „Überbordende Bürokratie belastet die Wirtschaft, hemmt Innovationen und schwächt den Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Wie wahr. Fragt sich nur, warum Altmaier angesichts dieser Bilanz nicht in Depressionen verfällt. Immerhin ist die Bürokratie von Politikerhand gemacht. Die Abschaffung des gelben Scheins ist da noch kein Meisterwerk.

Das Schwadronieren der Politiker – das hat nichts mit Populismus zu tun – wirkt beim Thema Digitalisierung fast schon peinlich. Sie zerbrechen sich über Fluch oder Segen der Künstlichen Intelligenz den Kopf, schaffen es aber nicht einmal, kleinste Versprechen zügig umzusetzen. Vor fast 20 Jahren kündigte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder an, er wolle eine Kfz-Anmeldung per Internet einführen. Eine kleine Ewigkeit nach seinem Rückzug aus der Politik wird das Versprechen ab Oktober 2019 Wirklichkeit. Auch Nachfolgerin Angela Merkel tat sich schwer, die große Online-Revolution schnell zu verwirklichen.

Die Ärmelschoner mögen aus den Amtsstuben verschwunden sein, es gibt aber noch immer zu viele Hängeregister in der Verwaltung. Viele Ämter sind im EU-Vergleich de facto offline. Während die Verwaltungen in Skandinavien E-Government in die Praxis umsetzen, ist die Bundesrepublik ein Entwicklungsland. Nur noch zwei Staaten schneiden in der Rangliste schlechter ab: Italien und Griechenland. Also, mehr Tempo, bitte!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019