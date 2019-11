Prinz Andrew hat seine öffentlichen Ämter niedergelegt. Dieser Schritt war unausweichlich und doch kommt er viel zu spät. Es ist ein Skandal, dass der Druck auf den Prinzen erst durch das fassungslos machende Interview vom Wochenende so massiv wurde, dass er Konsequenzen ziehen musste, die ohnehin nur ein Anfang sein können. In dem Interview äußerte er kein Wort des Bedauerns, der Reue, der Empathie für die Opfer, die Epstein sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben soll. Nun plötzlich will Andrew „tiefes Mitgefühl“ mit den jungen Frauen verspüren? Will seine Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter bereuen? Das ist wenig glaubhaft.

Vielmehr hat er seine wahre Natur bereits entlarvt. Arrogant und abgehoben präsentierte er sich, offenbarte das typische Selbstverständnis des britischen Establishments, in dem einflussreiche Männer noch immer denken, ihnen gehöre die Welt. Dieses System, das die Privilegierten schützt und die Reichen und Mächtigen bevorteilt, wandelt sich leider nur langsam, aber zumindest Hoffnung auf einen Umbruch besteht – ausgelöst durch die Enthüllung etlicher Missbrauchsfälle und Pädophilenskandale in den vergangenen Jahren, die die Insel erschütterten.

Betroffen waren so ziemlich alle Bereiche, auf die die Briten stolz sind: die Unterhaltungsbranche und die BBC, das Parlament, die Politszene, das Rechtssystem und die Musikindustrie. Prinz Andrews Name fiel in diesem Zusammenhang schon damals. Trotzdem musste er keine Ermittlungen fürchten, und auch die Medien gingen schonend mit ihm um, vor allem weil die Jubelpresse es sich mit der Königsfamilie nicht verscherzen wollte, auf deren glamouröse Bilder TV-Sender sowie die bunten Blätter angewiesen sind, um dasPublikum zu bedienen.

Zu viel Kritik und prüfender Journalismus des völlig intransparenten Königshauses können da schnell zum Ausschluss aus dem Zirkel der Hofberichterstatter führen. Dabei wäre es angebracht, öfter und genauer hinter die Palastvorhänge zu blicken. Auch Königin Elizabeth II. müsste in die Kritik rücken, hielt sie doch vor allem in den letzten Wochen zu ihrem angeblichen Lieblingssohn.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019