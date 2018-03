Viel zu tun

Anzeige

Eines der 792 131 Kinder, die im Jahr 2016 in Deutschland geboren wurden, ist heute 85 Zentimeter groß, hat blonde Locken, liebt Bagger und Bälle. Für dieses Kind hat sich die Autorin dieser Zeilen bewusst entschieden. Dass wieder mehr Menschen in Deutschland eine Familie gründen, ist großartig. Nicht nur für sie persönlich, auch für unsere Gesellschaft, die gerade dabei ist, hoffnungslos zu überaltern.

Doch auch der Blick in große braune Kinderaugen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Alltag mit solch einem kleinen Wesen nicht immer einfach ist. Auch im Jahr 2018 nicht.

Für manche mag das klingen wie ein Jammern auf hohem Niveau. Ja, in den letzten Jahren hat sich viel getan. Das Elterngeld entlastet finanziell und verschafft im besten Fall eine Verschnaufpause von 14 Monaten. Es gibt einen Betreuungsanspruch für Kleinkinder. In Rekordzeit wurden massenhaft Kita-Plätze aus dem Boden gestampft. Von all dem hätten frühere Generationen nur träumen können.