Viele Seiten für vier Wände

Wohnen ist ein lebenslanges Thema – und war schon ein biblisches. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus sinngemäß zu seinen Jüngern: In meines Vaters Hause im Himmel sind viele Wohnungen. Das irdische Leben hat solche verheißungsvollen Botschaften aktuell eher nicht parat.

Junge Menschen kämpfen um die ersten eigenen vier Wände, Familien mit Kindern um mehr Platz, Wohlhabende um mehr Luxus, Senioren um ein altersgerechtes Zuhause. Und fast alle suchen Wohnraum, der erschwinglich ist. Schwierig und eng ist der aktuelle Markt für Häuser und Wohnungen, vor allem in den großen Städten.

Der "Mannheimer Morgen" nimmt das lebenslange Thema zum Anlass für einen erneuten Schwerpunkt – nach Januar 2018 zum zweiten Mal. Mit Beiträgen in Wort, Bild und Grafik zum „Schwerpunkt Wohnen“. Redakteure dieser Zeitung haben in den zurückliegenden Wochen Statistiken, Daten und Prognosen ausgewertet, bei vielen Menschen nachgefragt, in Archiven gestöbert oder Fachleute interviewt. Einige Themen in Kurzform:

Wie es um Grundstücke in Ballungsgebieten steht

Wie es sich in 50 Jahren gut leben lässt

Wo und warum Touristen mit Mietern konkurrieren

Wie sozialer Wohnungsbau zu bewerten ist

Wie Sie Ihr Zuhause vor Einbruch schützen

Warum die Küche der alte und neue Mittelpunkt ist

Viel Freude bei der „Besichtigung“ des Schwerpunktes wünscht Ihnen

Dirk Lübke, Chefredakteur

