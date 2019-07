Viele Sieger, ein Verlierer

Wer sich für Motorsport begeistert, dem dürfte beim England-Grand-Prix in Silverstone das Herz aufgegangen sein. Hunderttausende Fans an der Strecke sahen packende Duelle und mit Lewis Hamilton einen Sieger, der sich ehrlich über den Erfolg bei seinem Heimrennen freute. Der fünffache Champion wirkte – anders als bei früheren Auftritten – kein bisschen arrogant, sondern wusste, beim wem er sich zu bedanken hatte: Bei den vielen Mitarbeitern von Mercedes, die ihren Teil dazu beitragen, dass die Silberpfeile auch weiterhin in einer eigenen Liga unterwegs sind.

Es war um so wichtiger, dass Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff seine Piloten frei fahren ließ. Phasenweise gingen Hamilton und Valtteri Bottas so ungestüm zu Werke, dass der Doppelsieg in Gefahr schien. Doch ihr fahrerisches Können verhinderte Schlimmeres. Gleiches gilt für die Zweikämpfe zwischen Ferrari-Jung-Star Charles Leclerc und Red-Bull-Mann Max Verstappen. Auch nach dem Vorfall in Österreich schenkten sich beide nichts, ohne jedoch zu überdrehen. Den entscheidenden Tick zu viel wollte hingegen Sebastian Vettel. Der Heppenheimer verspekulierte sich und rammte Verstappen von der Strecke. Immerhin konnten beide weiterfahren und Vettel entschuldigte sich. Doch statt mit einem möglich gewesenen vierten Platz ein Zeichen vor dem Lauf in Hockenheim in 14 Tagen zu setzen, sind ihm wieder wertvolle Punkte durch die Lappen gegangen. Der Druck auf den 32-Jährigen wird so nicht geringer – er ist damit der Verlierer des Tages.

