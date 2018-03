Vielfach alarmierend

Anzeige

In Mannheim gibt es eine Übernachtungsstelle für Obdachlose. Niemand muss also im Freien schlafen. Soweit, so wichtig, theoretisch jedenfalls. Denn damit sind nicht alle Probleme gelöst. Es gibt Menschen, die auch bei eisiger Kälte die Übernachtungsstelle meiden. Das kann an den Zuständen dort liegen oder an der schwierigen persönlichen Lage der Betroffenen – beides ist alarmierend.

Die Stadt hat das Ziel, Obdachlosen eine Wohnung zu verschaffen. Warum muss dann aber ein 59-Jähriger, der Sozialhilfe bekommt und im Gespräch höflich und unauffällig wirkt, in einem Treppenhaus schlafen? Tut die Stadt zu wenig? Oder gibt es zu wenige billige Wohnungen?

Ein weiterer Punkt sind ausländische Obdachlose ohne Anspruch auf Sozialleistungen. Laut Gesetz müssen die Behörden sie in den Bus in ihr Heimatland setzen. Doch die Menschen kommen zurück, weil sie lieber in Mannheim auf der Straße leben. Für sie muss man ein Hilfsangebot bereithalten, will man verhindern, dass sie draußen erfrieren.