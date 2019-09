Vielfältige Kümmerer

Vier Jahrzehnte ist es her, dass im Mannheimer Haus der katholischen Jugend engagierte Bürger damit begonnen haben, mit lernschwachen Jugendlichen zu büffeln – auf dass auch Förderschüler eine Ausbildung schaffen. Und so manches Mal entwickelte sich beim gemeinsamen Pauken eine Patenschaft: Schließlich war unterstützende Hilfe nicht nur in Mathe und Deutsch, sondern auch bei aufkeimender Mutlosigkeit oder Konflikten mit dem Lehrherrn vonnöten. Längst hat sich das ehrenamtliche Projekt in eine hauptamtliche Einrichtung der Jugendberufshilfe gewandelt. Klar, die Programme sind vielfältiger und professioneller geworden. Geblieben ist aber die Philosophie des klassischen Kümmerns. Denn einst wie heute gilt: Auf dem Weg in den Beruf, und damit in Eigenständigkeit, benötigen junge Menschen mit schlechten Startchancen mehr als Stützunterricht. Es gilt, an die Hand zu nehmen, ohne zu gängeln. Stärken zu fördern, ohne Schwächen zu übertünchen. Ein schmaler Grat, den das Förderband beschreitet. Zur Erfolgsgeschichte gehört auch die Erkenntnis, dass die sprichwörtlich vielen Wege nicht nur nach Rom führen – auch zu anerkannten Berufsabschlüssen. Und da zeichnet sich das Förderband seit 40 Jahren durch kreativen Pragmatismus aus!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019