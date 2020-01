Vision nötig

Es ist ruhig geworden um die deutsch-französische Freundschaft. 57 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, ein Jahr nach dem Aachener Vertrag, ist das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland vor allem eines: unauffällig. Das kann man durchaus als gutes Zeichen interpretieren, zeigt es doch, dass die jahrhundertelange Feindschaft zwischen den einstigen Kriegsparteien endgültig beendet ist. Andererseits birgt diese uninspirierte Normalität auch Risiken – vor allem für Europa.

Als Konrad Adenauer und Charles des Gaulle am 22. Januar 1963 den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft legten, sah die Welt noch anders aus. Beide Länder waren von den Weltkriegen gezeichnet. Die Annäherung diente vor allem der Friedenssicherung. Heute aber stehen Berlin und Paris vor ganz anderen Herausforderungen. Populisten gefährden das Gemeinschaftsprojekt EU, der Brexit ist noch nicht ausgestanden. Dazu kommen gewaltige Spannungen zwischen dem Westen und Osten der Union. Es wird immer schwieriger, in Brüssel zu tragfähigen Ergebnissen zu kommen.

Es wäre daher wichtiger denn je, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron an einem Strang ziehen. Das aber fällt ihnen erstaunlich schwer. Zwar sind beide eingefleischte Europäer, doch ihr Politikstil könnte unterschiedlicher nicht sein. Da wäre die Pragmatikerin Merkel, die das Aussitzen in Perfektion beherrscht. Ihr gegenüber steht der ungestüme Macron, der die Nato schon mal als hirntot bezeichnet. Auch inhaltlich gibt es fundamentale Differenzen, vor allem was Rüstung und Verteidigung betrifft.

Aber es hilft alles nichts: Deutschland und Frankreich müssen sich zusammenraufen, ihre Freundschaft auch auf höchster politischer Ebene mit neuem Leben erfüllen. Denn die beiden Staaten bilden weiterhin den Kern Europas. Sie sind es, die die Union immer wieder vorangetrieben haben.

Was Europa heute braucht, ist eine Vision. Einen Sinn, der über rein wirtschaftliche Vorteile hinausgeht. Adenauer und de Gaulle gelang es, eine Erbfeindschaft zu beenden. Dagegen klingt die neue Aufgabe doch vergleichsweise einfach.

